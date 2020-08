Tottenham, Mourinho vuole il suo pupillo Diego Costa

José Mourinho avrebbe fatto una richiesta alla dirigenza del Tottenham: Diego Costa. Lo Special One, stando a quanto riporta il Mirror, rivorrebbe il suo pupillo in squadra per rinforzare la rosa in vista della prossima annata.

Mourinho vuole Diego Costa e lo chiama

Il tabloid inglese è sicuro: Mourinho è disposto a tutto pur di riavere l’attaccante già allenato ai tempi del Chelsea. Il portoghese si sarebbe mosso in prima persona chiamando Diego Costa che sembra destinato a dire addio all’Atletico Madrid. Il bomber ha già lavorato insieme al manager ai tempi di Londra in blues dal 2014 al 2015. I colchoneros per non perdere il loro giocatore gratis nella prossima annata potrebbero trovare un accordo economico per la sua cessione. In precedenza Diego Costa era stato accostato anche al Benfica, dopo il fallimento dell’operazione con Cavani.

