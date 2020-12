Tottenham, non solo Bale: Mourinho vuole riportare Modric in Premier League

Il Tottenham è pronto a giocarsi il campionato inglese. Lotta serrata per le posizioni di testa in questa stagione davvero particolare. Ecco che in casa Spurs si progetta per il prossimo futuro ma non solo. Secondo alcuni rumors provenienti dalla Spagna, la dirigenza londinese spinta da José Mourinho starebbe pensando a riportare in Premier League Luka Modric.

Tottenham: dopo Bale anche Modric

Secondo quanto affermano diversi media iberici tra cui El Chiringuito, il tecnico del Tottenham José Mourinho vorrebbe riportare a Londra Luka Modric, in scadenza col Real Madrid nel corso della prossima estate. Non solo Gareth Bale, dunque. Di ritorno in Premier League ci sarebbe anche il crotato.

I rumors di mercato troverebbero conferme anche in Inghilterra dove il Daily Express nella sua versione online ricorda come il portoghese ha sempre mostrato grande interesse e stima per il centrocampista. Modric, in scadenza nel 2021 con i blancos, potrebbe già accordarsi col Tottenham nel mese di gennaio. Da capire quale sarà la volontà del calciatore che ha sempre parlato di voler chiudere potenzialmente la propria carriera a Madrid. Ma davanti ad una chiamata degli Spurs…