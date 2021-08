Tottenham, oggi contatti con l’Inter per Lautaro

Il calciatore argentino tentato dal Tottenham

L'Inter rischia di perdere molti big. Dopo Lukaku vicinissimo al Chelsea anche Lautaro sembra poter seguire il suo compagno di squadra in Inghilterra. Secondo quanto riporta il Times il Tottenham avrebbe pronta un'offerta da 60 milioni di sterline più bonus per Lautaro Martinez, sul quale c'è anche l'Arsenal. Oggi se ne capirà di più se veramente il ds Paratici aprirà un dialogo con Marotta. Tuttavia i nerazzurri, non hanno intenzione di privarsi anche dell'argentino, per il quale inoltre non scendono sotto i 90 milioni di richiesta. Tuttavia l'agente dell'argentino, Alejandro Camano, ha parlato chiaro in merito ai microfoni di TyC Sports: “Lautaro è felice all’Inter e in Italia, la sua decisione è di restare”.