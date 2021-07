Tottenham, Paratici dà la caccia a Pjanic

Il bosniaco piace anche alla Juventus

Il Tottenham si è unito alla corsa per Miralem Pjanic. La squadra britannica avrebbe il centrocampista bosniaco nella lista dei futuri giocatori, secondo diversi media inglesi. Il Barça ha concesso la lettera di libertà al giocatore, che partirà gratis ma che ancora non ha accordi con nessun club . Il Barça ha fretta di alleggerire la rosa e quella del bosniaco potrebbe essere una delle prossime uscite a prendere forma. Secondo diversi media inglesi, il fatto che il nuovo direttore sportivo del Tottenham sia Fabio Paratici avvicina Pjanic alla squadra londinese . Paratici era il direttore sportivo della Juventus quando il bosniaco giocava nella 'Vecchia Signora'. La Juventus che vuole anche Pjanic adesso ha un nemico in più.