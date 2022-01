Tottenham, per Kulusevski Conte fa un regalo alla Juventus

L'operazione più importante di Paratici per gennaio

Il Tottenham da domani si dedicherà a Dejan Kulusevski. Oggi il pensiero di Antonio Conte va al Watford di Ranieri che sfiderà nel pomeriggio. Il direttore generale degli Spurs Fabio Paratici conosce molto bene il contratto di Kulusevski perché è stato lui a portarlo a Torino. Il 2 gennaio 2020 lo svedese firmò per la Juventus per 35 milioni (più 10 di bonus) con stipendio di 2,5 milioni. A Conte il giocatore piace e nel suo Tottenham avrebbe una collocazione chiara: nel 3-4-2-1 Kulusevski potrebbe agire dietro a Kane, partendo da destra, in collaborazione o in alternativa a Son e Lucas Moura. L'agente Lucci è già pronto a spostare la sua pedina in Premier League anche perchè Max Allegri potrebbe non dargli tanto spazio: sulla fascia destra d’attacco ci sono Chiesa e Dybala. Il Tottenham è disposto a pagarlo 25 milioni (considerato l’ammortamento già avvenuto di una quota dei 35) più uno tra Giovanni Lo Celso o Tanguy Ndombélé che andrebbero a Torino. Un bel regalo di Conte alla sua ex squadra visto che i due giocatori sono forti e promettenti.