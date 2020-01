Tottenham, per Mourinho c’è Giroud in arrivo

Dopo essere stato vicino all’Inter, adesso per l’attaccante del Chelsea Olivier Giroud si spalancano le porte del Tottenham Hotspur. Secondo quanto riferisce Sky Sports, il francese 33enne ha espresso la sua disponibilità a trasferirsi nel club di Josè Mourinho. Trattativa avviata per Giroud che ha preso parte a cinque partite della Premier League inglese con i Blues. Il contratto del calciatore con i londinesi è valido fino al 30 giugno 2020. Il Tottenham Hotspur ha 34 punti in 24 partite ed è sesto in classifica della Premier League inglese.