Tottenham, si complica Dybala: gli Spurs hanno il piano B

Meglio ripartire da una nuova avventura o rimanere in una realtà già conosciuta da tempo? Paulo Dybala riflette sul suo futuro. L’attaccante argentino sembra propenso a continuare con la Juventus, ma deve fare i conti con i progetti della dirigenza bianconera che non lo ritiene incedibile. Il Tottenham si era fatto avanti nelle ultime settimane, pronto a strappare un accordo vantaggioso. Tuttavia, i dubbi della Joya hanno rallentato drasticamente l’intera operazione. Così agli Spurs non è rimasto altro da fare se non trovare un’alternativa. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il club inglese sarebbe ad un passo dalla conclusione dell’affare con il Betis Siviglia per un altro argentino: Giovani Lo Celso. Il Tottenham è pronto ad acquistare il centrocampista offensivo per 60 milioni. L’operazione è ormai ad un passo.