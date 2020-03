Tottenham sul mercato: Mourinho punta un ex Inter

La stagione del Tottenham si sta rivelando un autentico fallimento. Dopo aver raggiunto la finale di Champions nella scorsa stagione, gli Spurs hanno accusato un drastico calo di rendimento. Nemmeno il cambio in panchina, con José Mourinho al posto dell’esonerato Mauricio Pochettino, ha fornito la scossa sperata. Il club londinese si prepara a programmare la prossima stagione. Lo Special One ha individuato nel centrocampo uno dei punti deboli della squadra. Secondo quanto riportato da Sky Sport UK, il tecnico portoghese avrebbe suggerito al Tottenham di farsi avanti per un ex giocatore dell’Inter: Geoffrey Kondogbia. Il centrocampista francese si sta riscattando al Valencia e il suo ottimo rendimento ha attirato su di sé le attenzioni di Mourinho. In estate potrebbe verificarsi l’affondo decisivo.