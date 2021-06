Tottenham, ufficiale: Nuno Espirito Santo nuovo allenatore

Il Tottenham ha ufficializzato l’arrivo di Nuno Espirito Santo come nuovo allenatore

Assieme ai progressi dei Wolves sul campo, Nuno ha cresciuto giocatori come Conor Coady, Diogo Jota, Ruben Neves, Willy Boly e il nostro Matt Doherty dalla seconda lega fino alla Premier League oltre ad altri talenti europei affermati, favorendo anche l’esplosione di giocatori come Raul Jimenez, Pedro Neto e Adama Traore.

Fabio Paratici ha commentato così l’arrivo del nuovo tecnico: “La scelta per questa nomina è sempre stata chiara, volevamo un allenatore in grado di trasmettere tutti i valori che sono importanti per questa società calcistica. Guardando l’esperienza di Nuno al Wolverhampton, si vede la sua capacità di prendere un gruppo di giocatori e implementare uno stile che porti successo e consenta ai calciatori stessi di svilupparsi e crescere. Non vediamo l'ora di iniziare quello che speriamo possa essere un periodo di successo con il club".