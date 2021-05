Tra Champions e volontà del Psg: Juve, cosa succede per Kean

La Juve continua a desiderare Kean, ma il Psg fa sul serio

Moise Kean e una stagione vissuta all’arrembaggio. Perché l'ex Juventus non aveva uno spazio garantito, lui se l’è ritagliato gol dopo gol, duettando magnificamente con stelle del calibro di Neymar, Mbappé e Di Maria. Il classe 2000 si è trasferito in prestito secco dall’Everton la scorsa estate, dunque il cartellino è rimasto di proprietà del club inglese, nonostante la voglia del Paris Saint-Germain di continuare a puntarci.

LEONARDO - È questa la volontà del dt Leonardo che, come riporta Calciomercato.com, avrebbe voluto Kean anche ai tempi del Milan. A fine stagione capirà con i Toffees la fattibilità dell’operazione partendo da zero, conscio del fatto che la Juve continua a bramare il figliol prodigo, che ha fatto esordire in Serie A.

FATTORE CHAMPIONS - Venduto due anni fa per circa 30 milioni di euro, adesso il club bianconero l’ha iscritto nella lista dei desideri ma, come il Psg, dovrà imbastire una trattativa tutta nuova, non essendosi riservato alcun tipo di clausola di riacquisto. Per Kean, inoltre, sarà decisiva la Champions League: senza di essa, l’operazione diventerebbe più difficile per la Juve.