Tra Sokratis Papastathopoulos e il ritorno in Grecia si mette in mezzo… Jurgen Klopp

Sembrava praticamente fatta per il ritorno di Sokratis Papastathopoulos in Grecia – da capire con qualche squadra – ma a quanto pare qualcosa ha bloccato tutto. Secondo quanto riporta il Mirror, che cita il The Athletic, il difensore liberatosi nelle scorse settimane dall’Arsenal sarebbe tentato da un’altra avventura in Premier League con colui che ha già avuto modo di avere come allenatore ai tempi del Borussia Dortmund: Jurgen Klopp.

Tra Sokratis e la Grecia c’è… il Liverpool

Il difensore greco aveva espresso il desiderio di tornare in Patria, in Grecia, dopo aver terminato l’avventura all’Arsenal. Peccato, però, che le recenti vicende legate al pacchetto difensivo del Liverpool avrebbero fatto venire una nuova idea a Klopp: ricongiungersi col difensore esperto che potrebbe, in questo momento, essere la soluzione perfetta per i Reds.

Da quanto si apprende, la società inglese avrebbe contattato già la scorsa settimana il giocatore e il suo entourage per capire se ci fossero i margini per il sì. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore. Vedremo se Klopp sarà abbastanza per convincere Sokratis Papastathopoulos a non tornare subito in Grecia.