Trabzonspor ‘made in Italy’, il presidente annuncia: “Arrivano Gervinho e Bruno Peres”

Affari di mercato in vista per il club turco

In Turchia è già tempo di primi colpi di mercato. Ad annunciarli è il presidente del Trabzonspor Ahmet Agaoglu. Come riporta il tabloid Fanatik, il numero uno del club ha annunciato due colpi dalla Serie A. Si tratta dell'attaccante del Parma Gervinho, fresco suo malgrado della retrocessione dei ducali, e dell'esterno destro della Roma Bruno Peres. "Bruno Peres e Gervinho sono affari chiusi", ha esordito il patron del club turco. "Arriveranno per la firma entro 8-10 giorni, a seconda della situazione e delle possibilità di viaggio".