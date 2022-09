Trapani, Mokulu si presenta: “Questa gente merita categorie superiori”

Il Trapani comunica l’acquisto a titolo definitivo di Benjamin Mokulu. 33 anni il prossimo 11 Ottobre, Mokulu è un attaccante alto 187 cm e con più di 400 presenze e 100 gol all’attivo nei campionati europei. In Belgio cresce nell’FC Brussel e gioca, tra le altre, nel KV Oostende, Lokeren e KV Mechelen. Gioca nella massima serie francese in Ligue 1 al Bastia; l’arrivo in Italia avviene nel 2014/15 in serie B all’Avellino dove milita fino alla stagione 2016/17. Sempre in cadetteria, veste le maglie del Frosinone, della Cremonese e del Carpi. Nel 2018/19 gioca in serie C con la Juventus Under 23, Padova e Ravenna le ultime squadre prima dell’approdo nel campionato del Lussemburgo nello Swift Hesperange, società da cui proviene.