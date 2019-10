Trasferimento più costoso dal 1992: un italiano più caro di CR7 e Neymar

L’estate richiama il calciomercato ed i grandi colpi. Negli ultimi anni sono stati tanti i trasferimenti con cifre enormi: da Gareth Bale a Cristiano Ronaldo e Neymar. Tuttavia, qual è stato il colpo più costoso? TotallyMoney ha stilato una lista degli acquisti più onerosi dal 1992 ad oggi, tenendo presente l’inflazione ed i parametri attuali. Insomma, una comparazione storica piuttosto suggestiva. Sul podio salgono due candidati come CR7 e O’Ney. Eppure, il premio del trasferimento dei record spetta alla Juventus, che nel ’92 acquistò Gianluca Vialli dalla Sampdoria per 14,9 milioni di sterline. Una cifra che oggi sarebbe stimabile in 209 milioni di sterline.