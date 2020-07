Tre club all’assalto di Dzeko: l’attaccante ha deciso il suo futuro

Edin Dzeko si conferma anche in questo campionato uno dei migliori attaccanti in circolazione. I suoi assist e le sue sponde stanno tenendo a galla la Roma in un momento particolarmente complicato. Naturale che, alla luce delle difficoltà economiche del club capitolino, ci siano alcune pretendenti pronte a farsi avanti. Negli ultimi giorni si è parlato dell’interesse di Juventus, Inter e Napoli. Tuttavia l’attaccante bosniaco ha le idee molto chiare.

AMORE

Dzeko ha pubblicato una storia Instagram in cui ha spiegato il suo sentimento per la Roma: “Partita dopo partita, questa maglia ti si cuce addosso fino a non distinguerla più dalla tua pelle”. Insomma, l’addio sembra proprio non essere nei pensieri di Edin, sempre più innamorato della sua Roma.