Trento, ceduto all’Inter il giovane Benedetti

Il recente trasferimento di Gian Maria in uno dei Settori Giovanili professionistici più prestigiosi a livello europeo è ulteriore riprova dell’ottimo lavoro svolto sul territorio dal Club. Tutto l’A.C. Trento 1921 augura al giovane aquilotto di raccogliere tantissime soddisfazioni nel proprio futuro sportivo futuro e si complimenta con i responsabile e i tecnici che hanno accompagnato l’atleta nel percorso di crescita.

Già convocato più volte nelle selezioni nazionali, sia in ambito dilettantistico che con la Rappresentativa di Lega Pro, Benedetti è un difensore destro di struttura e dalle ottime doti tecniche, in grado – all’occorrenza – di disimpegnarsi anche come centrale nel reparto arretrato.