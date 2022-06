Trento, Maldonado si avvicina

Dopo aver giocato a Catania fino a gennaio e a Catanzaro fino al termine della stagione, il regista Luis Maldonado sta per accasarsi al Trento. La dirigenza gialloblu' è vicina alla chiusura della trattativa per il 26enne centrocampista di origini ecuadoregne inseguito invano nella sessione estiva quando preferì la maglia rossazzurra. Il calciatore però non ha trovato spazio nonostante godesse alle pendici dell'Etna della fiducia del tecnico Francesco Baldini.