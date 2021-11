Trento, offerto giocatore del Catania ma non è Maldonado

Il club trentino sta facendo molto bene in campionato

Il Trento sta facendo un buon campionato e al momento si trova al nono posto in classifica del Girone A di Serie C. Alla squadra di mister Parlato mancano alcuni punti persi per strada per episodi sfortunati e anche per errori arbitrali. La dirigenza gialloblu' si tiene stretto il proprio organico di qualità visto che ci sono molti giovani che stanno piano piano salendo di quota. A gennaio, secondo quanto appreso da Itasportpress.it, non ci saranno tanti movimenti sia in entrata che in uscita e anche l'ipotesi di un arrivo del regista del Catania Luis Maldonado è stata smentita seccamente visto che non c'è nessun dialogo aperto con il club e con il calciatore. Al Trento invece è stato offerto un altro calciatore del Catania che ha chiesto al suo agente di cambiare aria, ma ogni decisione verrà presa con calma tra qualche mese appena si aprirà la sessione invernale del calciomercato.