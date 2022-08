Trento, trattativa in corso per Sini

Il Trento cerca un difensore affidabile a costi (molto) contenuti, probabilmente in prestito. Diciamo un terzo titolare, considerando che in stagione si giocherà tanto e le rotazioni saranno necessarie. D’Anna parte con Ferri e Carini coppia titolare, con uno sguardo attento al mercato visto che manca un elemento. Tra i candidati, un nome: il difensore Simone Sini dell’Alessandria di rientro dal prestito al Renate. Difensore centrale di piede sinistro, può essere schierato sia nel modulo a tre che in quello a quattro. Il classe ’92, ha completato la propria crescita nel settore giovanile della Roma. Dopo Lecce, club con il quale fa anche il suo esordio in serie A, il Bari in serie B, poi Livorno, Pro Vercelli,Perugia in Lega Pro, Pisa, Virtus Entella, Viterbese, Ternana, Ascoli, infine, Alessandria e sei mesi al Renate. La trattativa per Sini è in corso ma non si concluderà questa settimana semmai si dovesse raggiungere un accordo. In uscita c’è sempre Riccardo Barbuti. L’attaccante classe ’92 sembra non rientrare nei panni tecnici di mister D’Anna e la società lo ha messo sul mercato.