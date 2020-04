Trezeguet esalta Icardi: “Meglio averlo in squadra che contro. E la Juventus…”

Da attaccante ad attaccante. David Trezeguet si è soffermato su Mauro Icardi, attuale centravanti del Paris Saint-Germain ma di proprietà dell’Inter. Il francese, parlando a Le Parisien, ha affrontato il tema mercato che vede l’argentino accostato anche alla Juventus.

L’ex attaccante bianconero, ora ambasciatore proprio della Juventus, ha detto la sua sul possibile investimento su Icardi: “Credo che il Psg dovrebbe riscattarlo, prima di tutto per la sua età, visto che a 27 anni è ancora un giocatore giovane. Ci sono pochissimi attaccanti in giro di quel livello, disponibili sul mercato con quelle statistiche. Anche se ha giocato meno nelle gare prima dello stop per il coronavirus, si è adattato al Psg e ha dimostrato le sue qualità”, ha detto Trezeguet che poi ha aggiunto anche in ottica Juventus: “Icardi è sempre meglio averlo con te che contro di te. Capisco l’interesse della Juve. Non risale certo a ieri. Stiamo parlando di un bomber unico, con un’efficienza formidabile”.

TREZEGUET E LA FAVORITA DOPO LA RIPRESA DELLA SERIE A