Triangolo Barcellona-Man. City-Inter: argentino che va, argentino che viene. Messi da Guardiola e Aguero… all’Inter

Lionel Messi lascerà il Barcellona al termine della stagione. Dopo i tanti rumors d’addio di questa ultima sessione di mercato, in Inghilterra sono sicuri che La Pulce si libererà gratuitamente alla fine dell’anno. Una notizia che innescherà una serie di trasferimenti che andranno a coinvolgere anche Manchester City e… Inter.

Messi via: Aguero gli fa posto al City e firma con l’Inter

Secondo quanto afferma il Mirror, Messi potrebbbe andare a firmare un contratto col Manchester City grazie al rapporto tra La Pulce e Pep Guardiola. Allo stesso tempo, per permettere al 10 argentino di approdare in terra inglese, sarà necessaria un’uscita. Si tratta di Sergio Aguero che, a sua volta, sembra essere pronto a firmare addirittura per l’Inter. I nerazzurri, scrive il tabloid, sono pronti ad offrirgli un biennale per provare a tornare all’apice della Serie A e lottare ad armi pari con la Juventus.

Da capire se il quotidiano inglesi ci abbia azzeccato oppure no. I prossimi mesi saranno fondamentali.