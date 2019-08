Triangolo Inter-Roma-Napoli: Dzeko, Icardi e Milik i protagonisti

Il calciomercato inizia a delinearsi e ad infiammarsi. Roma e Napoli stanno valutando come muoversi per puntellare i propri reparti avanzati. I giallorossi vorrebbero trattenere Edin Dzeko, ma la corte dell’Inter è insistente e l’addio è davvero un’ipotesi da non trascurare. Così, urge un’alternativa, qualora il bosniaco non decidesse di lasciare la Capitale. Il sostituto potrebbe essere Arkadiusz Milik, in uscita dal Napoli. Già perché i partenopei potrebbero scippare il grande sogno dei giallorossi, Mauro Icardi, ormai ai margini del progetto nerazzurro. Insomma, si va delineando un clamoroso intreccio tra le principali avversarie della Juventus negli ultimi anni.