Triangolo Roma-Napoli-Juventus: l’effetto domino coinvolge tre top player

Si accende il mercato. Le squadre che hanno concluso la stagione con le coppe iniziano a definire al meglio le loro strategie. Non mancano casi curiosi di sinergie tra più club intenzionati a collaborare tra di loro per rinforzarsi a vicenda. Potrebbe essere il caso della trattativa che sta prendendo corpo tra Roma, Napoli e Juventus, con tre nomi importanti destinati a muoversi.

EFFETTO DOMINO

La prima pedina che andrebbe spostata è sicuramente Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco lascerebbe il Napoli per accasarsi alla Roma. I giallorossi libererebbero così Edin Dzeko che finirebbe alla Juventus, in cerca di un bomber di esperienza. Nel frattempo si creerebbero le condizioni per i capitolini per poter cedere Cengiz Under proprio ai partenopei. Non si esclude l’inserimento di altre contropartite da parte della Juve in questo triangolo particolare. Lo riporta Sportmediaset.