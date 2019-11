Tutti pazzi per Haaland e lui… si mette in vendita ad un prezzo speciale

Erling Braut Haaland è il personaggio del momento. L’attaccante del Salisburgo si sta prendendo la scena nel panorama calcistico europeo. Tutti vogliono il nuovo astro nascente, un bomber puro capace di segnare a raffica e… scherzare anche sul prezzo del suo cartellino.

L’intervista rilasciata nel post-gara sta diventando virale. Il giornalista gli domanda quanto sia il suo valore sul mercato e a quanto si venderebbe. Haaland, dal canto suo ironizza: “20? 30? 40? No, mi devi pagare di più. Per te facciamo anche 60…”. Il tutto è accaduto domenica, dopo la gara vinta per 3-0 dal suo Salisburgo sul campo del Wolfsberger, ma sta diventando virale sul web in queste ore. Sul classe 2000 anche due italiane: Juventus e Napoli. Ma il costo del suo cartellino sembra davvero carissimo…