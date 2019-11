Tutti pazzi per Kulusevski: anche due big della Premier si contendono il gioiello della Dea

Non solo Juventus ed Inter, anche due big della Premier League hanno posato gli occhi sul centrocampista offensivo dell’Atalanta Dejan Kulusevski, al momento in forza al Parma in prestito. L’allenatore gialloblù Roberto D’Aversa ha recentemente affermato, a più riprese, che non vuole nemmeno pensare a un addio a gennaio del talento della Dea, ma forse dovrà per forza di cose prendere in esame tale possibilità. Sì, ormai mezza Europa ambisce lo svedese: secondo il Sun, Arsenal e Manchester United sono particolarmente interessate al giocatore. I due tecnici Unai Emery e Ole Gunnar Solskjaer ammirano il giovane cresciuto nel vivaio dell’Atalanta, lo considerano adatto al proprio stile di gioco. Fino ad ora, in Serie A Kulusevski ha totalizzato 2 gol e 5 assist. Bottino niente male…