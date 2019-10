Tutti pazzi per Lautaro Martinez: due big su di lui

Ha iniziato con il piede giusto la nuova stagione, andando a segno anche nella super sfida contro la Juventus. Stiamo ovviamente parlando di Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter e della nazionale argentina. Su di lui, in queste settimane, hanno messo gli occhi numerosi club, tra cui due big spagnole.

SPAGNA – Secondo quanto raccolto da Don Balon, Real Madrid e Barcellona sono pronte a darsi battaglia per aggiudicarsene le prestazioni. I blancos avrebbero mandato degli emissari per visionarlo nelle ultime gare dei nerazzurri, mentre in casa blaugrana sarebbe Lionel Messi in persona a premere per il suo acquisto.