Tutti pazzi per Lautaro Martinez: non solo il Barça, ci provano anche due big di Premier

Tutti pazzi per Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter, autore fin qui di dieci reti in campionato e cinque in Champions League, sta disputando una stagione sopra le righe, che ha fatto sì che sia finito nel mirino di diverse big di tutta Europa. Se l’interesse del Barcellona è ormai noto da tempo, in queste ore alla lista delle pretendenti si sarebbero aggiunti due club di Premier League.

INGHILTERRA – Secondo quanto raccolto dal Sun, Martinez sarebbe in cima alla lista dei desideri delle due formazioni di Manchester: sia City che United lo vorrebbero infatti tra le proprie fila nella prossima stagione.

INTER, MAROTTA SPAVENTA I TIFOSI: “GIROUD? NON E’ DETTO CHE ARRIVI…”