Tutti pazzi per Sergio Ramos, dalla Spagna sicuri: “Tutto pronto per la firma col Psg se…”

Tutti lo vogliono e chissà chi lo prenderà. Sergio Ramos, capitano del Real Madrid e della Spagna, potrebbe liberarsi gratuitamente dai blancos nella prossima finestra estiva di mercato. In caso di mancato rinnovo con le merengues, il difensore sarà libero di accordarsi con un altro club.

Psg alla finestra per Sergio Ramos

Le voci dalla Spagna continuano ad essere piuttosto insistenti riguardo al futuro del capitano del Real Madrid. Sempre El Chiringuito Tv che aveva lanciato la bomba secondo cui all’80% Sergio Ramos sarebbe andato via dalla capitale spagnola, oggi rilancia la notizia di una trattativa già pronta col Paris Saint-Germain. Secondo gli spagnoli, il patron Al-Khelaifi avrebbe già tutto pronto con un contratto in bianco da far firmare al difensore sempre che il centrale non si accordi in queste settimane con il Real per rinnovare.