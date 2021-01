Tutti pazzi per Sergio Ramos: il Liverpool bussa alla porta del Gran Capitan

Juventus, Manchester City e Paris Saint-Germain. Erano queste le tre candidate principali per strappare il sì al centrale del Real Madrid Sergio Ramos in caso di mancato rinnovo coi blancos. Adesso, però, ci sarebbe un quarto club che avrebbe “bussato” alla porta del Gran Capitan.

Ne sono sicuri in Spagna dove El Chiringuito lancia la bomba di mercato secondo cui il Liverpool di Jurgen Klopp si sarebbe fatto avanti per il difensore spagnolo. Ebbene sì, anche i Reds vorrebbero provare a dire la loro nella corsa al centrale difensivo più forte del mondo che, incredibilmente, si potrebbe liberare a costo zero nei prossimi mesi. Secondo il media iberico la caccia al campione è partita e la corsa sarà a quattro. La squadra inglese, ora prima in Premier League. starebbe pensando di formare una coppia di centrali incredibili con Van Dijk nella prossima stagione.