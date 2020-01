Tutti pazzi per Tonali: osservatori di Psg, Manchester United e Borussia Dortmund al Rigamonti

Sandro Tonali nel mirino di tante big, italiane ed estere. Il centrocampista del Brescia sta entusiasmando per la sue qualità incredibili di regia e non solo. Se i recenti rumors vogliono la Juventus tra le squadre maggiormente interessate e vicine al suo acquisto, secondo Tuttosport anche le big d’Europa si starebbero facendo avanti.

Gli osservatori di Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain e Manchester United sarebbero stati presenti al Rigamonti per l’ultima gara delle Rondinelle di Serie A contro il Milan. Nonostante la sconfitta rimediata dal Brescia, Tonali è stato tra i migliori in campo attirando ancor di più le squadre straniere. Il patron Cellino avrebbe fissato il prezzo intorno ai 50 milioni di euro. Ma a questo punto potrebbe scatenarsi una vera e propria asta per il classe 2000.