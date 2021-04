Tutti pazzi per Vlahovic e in Premier League c’è chi sogna l’affare…

Altri due gol nel match della sua Fiorentina contro l’Atalanta. Dusan Vlahovic non smette di segnare. L’attaccante serbo, accostato in precedenza anche alla Juventus in chiave mercato, piace davvero a tutti. Il bomber classe 2000 della Viola e della nazionale potrebbe proseguire la propria carriera in Premier League.

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo “Todofichajes.com“, infatti, il giocatore sarebbe un obiettivo sensibile del Liverpool, pronto a fare un’offerta in tempi brevi ai viola di Rocco Commisso. La Fiorentina, dal canto suo, valuta il cartellino di Vlahovic non meno di 40 milioni di euro, cifra che non sembra essere irragiungibile per i Reds. Sul serbo ci sarebbe da registrare anche l’interesse di club come Milan e Manchester United oltre alla già citata Juventus.

In questa stagione il talento di Firenze ha messo a segno la bellezza di 15 reti, una cifra importante che può ancora essere migliorata dato che mancano otto giornate al termine del campionato di Serie A.