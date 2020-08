Tutti pazzi per Zapata: non solo la Juventus sul bomber dell’Atalanta…

Duvan Zapata è senza dubbio uno dei pezzi pregiati dell’Atalanta delle meraviglie. Il centravanti colombiano si è dimostrato nelle ultime stagioni un attaccante di grande affidabilità sotto ogni punto di vista. Sul giocatore si è parlato di un forte interessamento della Juventus, a caccia di un giocatore per prendere il posto di Higuain. Ma a quanto pare, non solo la Vecchia Signora sarebbe sulle sue tracce.

Zapata: Juventus e Atletico Madrid ci provano

Dagli ultimi rumors di mercato, non ci sarebbe solo la Juventus sulle tracce dell’attaccante dell’Atalanta Duvan Zapata. Il centravanti colombiano, reduce da 19 gol in 33 partite nonostante anche uno stop di alcuni mesi per un infortunio, sarebbe entrato nella lista dei desideri anche dell’Atletico Madrid. La squadra di Diego Simeone sarebbe alla ricerca di un rimpiazzo per un Diego Costa. In tal senso l’Atalanta non si sarebbe sbilanciata ma avrebbe fissato il prezzo del calciatore che non dovrà essere inferiore ai 50-55 milioni di euro. Sul colombiano anche due squadre di Premier League che al momento sono più defilate. Solo in caso di maxi offerta, la Dea potrebbe pensare a rinunciare al suo centravanti.

