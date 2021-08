Udinese, arriva Perez dall’Atletico Madrid

L'Udinese acquista a titolo temporaneo il giovane difensore di proprietà dell'Atletico Madrid.

L' Udinese piazza in difesa un bel colpo, in chiave futura. Si tratta di Nehuen Perez , difensore di proprietà dell' Atletico Madrid . Il difensore classe 2000, arriva tra le fila della squadra friulana in prestito gratuito.

INNESTO - Il giovane difensore è il capitano dell'Under 20 dell'Argentina. L'Atletico Madrid ha deciso di mandarlo in Italia, per fargli prendere confidenza con un campionato così difficile. Perez viene tenuto molto in considerazione da Simeone e l'Udinese rappresenta certamente una bella opportunità per lui. Ieri Perez ha sostenuto le visite mediche a Roma, precisamente a Villa Stuart e successivamente si è recato ad Udine. In mattinata ha posto la firma sul suo nuovo contratto e a breve sarà a disposizione del tecnico dell'Udinese Gotti. Secondo i piani dell'allenatore, potrebbe già essere convocato per la partita contro il Venezia, Venerdì alle ore 18:30.