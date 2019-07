Udinese, De Paul esce allo scoperto: “Voglio giocare in Champions”

In casa Udinese suona l’allarme per Rodrigo De Paul. Il giocatore argentino ha annunciato a Fox Sports di non voler continuare con il club friulano. Queste le sue parole: “Voglio giocare in Champions, voglio fare un passo avanti in carriera. La mia intenzione è crescere ancora ma finché qualcuno non accontenterà l’Udinese, non si potrà concretizzare. Però voglio giocare di nuovo la Champions League, che sia in Italia, in Spagna o in Premier League”. Al tempo stesso, è un’occasione per le big che avevano messo nel mirino il giocatore. Nei mesi scorsi si era parlato dell’interesse di Roma, Inter e Napoli. La situazione è destinata ad evolversi.