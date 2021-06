Udinese, De Paul sul futuro: “Sono stato chiaro con chi dovevo”

Rodrigo De Paul, ambito da numeri top club, ha parlato del suo futuro

Il centrocampista dell’Udinese Rodrigo De Paul ha rilasciato un’intervista al quotidiano inglese The Guardian, occasione in cui ha parlato del suo futuro: " Sono sempre stato molto sincero e molto chiaro con chi dovevo . Ho detto quello che pensavo, quello che volevo. Ho 27 anni ormai".

COSA SUCCEDE – Parole che lasciano pensare ad un addio. Non è la prima volta che l’argentino lascia trasparire questa volontà, vuole alzare l’asticella e competere con i campioni che giocano la Champions League. Questa sembra essere l’estate giusta per il cambio di casacca del tuttocampista dell’Udinese. In Serie A è seguito da quasi tutti i top club, come Inter, Milan e Juventus, mentre all’estero c’è l’Atletico Madrid che si è fatto avanti. I Pozzo, dal loro canto, sono sempre stati chiari: servono 40 milioni di euro per strappare De Paul.