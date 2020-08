Udinese, Fofana saluta: “Quando ti chiama il Lens non puoi pensarci due volte”

Seko Fofana, ormai ex centrocampista dell’Udinese, saluta il campionato italiano dopo 4 anni e va a giocare nel Lens, club francese che aveva stuzzicato in maniera particolare le fantasie del calciatore ivoriano. Fofana, che lascia Udine dopo 112 presenze e 13 reti all’attivo, ha dichiarato di aver rifiutato alcune proposte proprio dal massimo club italiano, in particolare la Fiorentina aveva dimostrato un apprezzamento particolare per il giocatore.

LE PAROLE DI FOFANA

Sulle offerte ricevute: “Mi sono state recapitate altre proposte, fortunatamente mi sono posti gli interrogativi adatti e ho trovato la risposta migliore per il mio futuro”.

Sulla scelta di andare al Lens: “Era tempo che volevo venire a giocare qui. Quando ero ancora più giovane ho visto vestire questa maglia calciatori come Wylan Ciprien, poi qui hanno uno stupendo centro di formazione. In più alcuni miei amici, uno su tutti, Thierry Ambrose mi ha parlato molto bene di questo club. Se poi la proposta del Lens ti arriva davvero non puoi pensarci due volte”. Queste le dichiarazioni di Fofana attraverso il sito del Lens.

IL COMUNICATO UFFICIALE DELL’UDINESE

Udinese Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il Racing Club de Lens per la cessione a titolo definitivo del calciatore Seko Mohamed Fofana.

Fofana, classe 1995, era stato acquistato, nell’estate del 2016, dal Manchester City ed ha disputato, con la maglia bianconera, 119 partite tra Serie A e Coppa Italia, mettendo a segno 13 reti, tutte realizzate in campionato.

Nell’ultima stagione il centrocampista ivoriano è sceso in campo in 32 occasioni in campionato segnando 3 gol aggiungendo tre presenze in Coppa Italia. Questo il comunicato ufficiale del club friulano riguardo alla cessione di Fofana.