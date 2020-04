Udinese, Gotti: “De Paul e Musso? Non svendiamo i nostri giocatori…”

Con i campionati che rimangono ancora in attesa di capire se potranno riprendere o meno, l’attenzione dei club si sta concentrando sul mercato. Inter e Milan, in particolare, hanno messo nel mirino Rodrigo De Paul e Juan Musso, calciatori attualmente in forza all’Udinese. E proprio il tecnico dei friulani Luca Gotti è intervenuto sull’argomento ai microfoni di Radio Sportiva.

MERCATO – “Si tratta di due giocatori che hanno molto mercato e sappiamo che la realtà di Udine è abituata a preparare giocatori per altri contesti. Bisognerà però capire quali saranno le condizioni, come sarà il mercato e se le quotazioni saranno idonee al valore dei giocatori. L’Udinese non è un club che svende i propri giocatori o che ha bisogno di fare cassa immediata”.

