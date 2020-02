Udinese-Inter, anche Samuel sugli spalti: doppio colpo per i nerazzurri?

Si sta disputando Udinese–Inter, match valido per la terza giornata del girone di ritorno. Sugli spalti è stato avvistato Walter Samuel. L’ex eroe del Triplete potrebbe essere presente alla Dacia Arena per visionare alcuni giocatori della formazione friulana. Le ipotesi più probabili riguardano Juan Musso e Rodrigo De Paul. Il portiere argentino sembra uno dei candidati principali per raccogliere la pesante eredità di Samir Handanovic. Il connazionale trequartista, invece, potrebbe fornire una soluzione offensiva in più ad Antonio Conte. Samuel potrebbe dare il suo giudizio e quindi avallare eventualmente l’operazione tra i due club.