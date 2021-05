Udinese, possibile addio per Gotti: due nomi per la panchina

I friulani potrebbero cambiare dopo un anno e mezzo

In casa Udinese è tempo di riflessioni sulle decisioni da prendere in vista del prossimo futuro. Infatti, a sorpresa, il club friulano sembra intenzionato a cambiare guida tecnica dopo un anno e mezzo. Infatti il tecnico Luca Gotti non sembra affatto convinto di proseguire con i bianconeri. La società, dal canto suo, starebbe valutando l'addio per provare dare una nuova direzione al progetto. Lo riporta il quotidiano Tuttosport.