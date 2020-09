Ufficiale – Atalanta, ecco Piccini dal Valencia

Cristiano Piccini è un nuovo calciatore dell’Atalanta. La squadra nerazzurra si è mossa per assicurarsi un rinforzo che possa essere utilizzato su entrambe le corsie sia come terzino sia come esterno avanzato. Esattamente quello di cui mister Gian Piero Gasperini aveva bisogno. Il calciatore arriva dal Valencia con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Atalanta: ecco Piccini

“Atalanta B.C. comunica l’acquisizione del calciatore Cristiano Piccini dal Valencia a titolo temporaneo con diritto di riscatto. Nato a Firenze il 26 settembre 1992, Cristiano è un laterale di piede destro che può giocare indifferentemente sia come terzino che come esterno a tutta fascia: intelligente tatticamente, è dotato di un buon piede e di ottima tecnica che gli consentono anche di essere molto efficace nei cross. Un giocatore di esperienza internazionale, sia a livello di club che di nazionale. Piccini, infatti, ha anche vestito la maglia azzurra e dopo le presenze con U19, U20 e U21, è arrivata anche la chiamata nella Nazionale maggiore da parte del c.t. Mancini che lo ha fatto esordire il 10 ottobre 2018 nell’amichevole pareggiata 1-1 a Genova con l’Ucraina. Finora sono tre le presenze in Nazionale: oltre al debutto, ha giocato anche nel match di UEFA Nations League vinto 1-0 in Polonia e nel successo per 2-0 sulla Finlandia nelle qualificazioni agli Europei, giocando la sua prima partita da titolare in maglia azzurra.

Calcisticamente, dopo i primi passi nello Sporting Arno, è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina vestendo la maglia viola dai 10 anni fino alla prima squadra. Durante il suo percorso di crescita vince uno scudetto con gli Allievi Nazionali e una coppa Italia Primavera, per poi arrivare ad esordire in prima squadra poco più che maggiorenne il 5 dicembre 2010 nel match vinto 1-0 col Cagliari prendendo il posto di Pasqual a undici minuti dalla fine. Nel 2011 esce a farsi le cosiddette ossa, riconquistando la massima serie scalando un gradino per volta: prima Carrarese in Prima Divisione di Lega Pro, poi Spezia in Serie B, quindi Livorno in Serie A.

Dal 2014 comincia la sua esperienza internazionale. Tre anni in Spagna al Betis Siviglia, che contribuisce a riportare in Liga al primo colpo, quindi un anno in Portogallo allo Sporting Lisbona e nel 2018 il ritorno in Spagna, questa volta con la maglia del Valencia. Stagioni importanti, in cui matura un’esperienza importante anche nelle varie competizioni europee tra UEFA Champions League e UEFA Europa League. Ora, a distanza di sei anni e con oltre duecento partite tra i professionisti, il ritorno in Italia con la maglia nerazzurra. Benvenuto Cristiano!”, questo il comunicato della Dea sull’arrivo di Piccini.

