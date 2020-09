Ufficiale – Benevento, colpo in attacco: preso Lapadula dal Genoa

L’esperienza può insegnare molto. Il Benevento ha imparato dalla prima avventura in Serie A, quando i ciociari pagarono un avvio disastroso e non riuscirono a mantenere la categoria. Stavolta i giallorossi provano a conquistare la salvezza affidandosi a diversi elementi esperti. Il mercato dell’ “usato sicuro” continua con l’acquisto di Gianluca Lapadula, protagonista con le maglie di Milan, Genoa e Lecce.

IL COMUNICATO

Il club ha reso noto l’acquisto con una nota sul sito: “Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto un accordo con la società Genoa CFC per l’acquisizione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianluca Lapadula. L’attaccante ha sottoscritto con il club sannita un contratto fino al 30 giugno 2023. Il bomber, reduce dall’esperienza con il Lecce (25/11), vanta nella sua carriera 248 presenze e 100 goal. Il classe ’90, dopo aver indossato le casacche di Ravenna, Frosinone e Teramo (38/21), nella stagione 2015/16 in Serie B conquista con il Pescara la promozione nella massima serie mettendo a segno 30 marcature (capocannoniere del campionato) in 44 presenze. Attirate le attenzioni del Milan di Montella, l’anno successivo all’ombra della Madonnina, vince la Supercoppa Italiana totalizzando 27 presenze e 8 segnature. Nel ricco palmares del centravanti figura anche una Coppa Slovena vinta con il Gorica”.

