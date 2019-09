UFFICIALE – Brescia: dal Genoa arriva Romulo

Il Brescia non si ferma. Non basta l’ottimo avvio di campionato con la vittoria a Cagliari e la sconfitta di misura sul campo del Milan. Le Rondinelle continuano a lavorare sodo sul mercato. Ora è arrivata l’ufficialità di un trasferimento importantissimo per il reparto arretrato del club lombardo: dal Genoa arriva Romulo. La conferma arriva dal comunicato stampa del Brescia sul proprio sito: “Importante rinforzo per il Brescia Calcio che annuncia l’arrivo di Romulo Souza Orestes Caldeira dal Genoa Cricket and Football Club. Romulo ex giocatore di Juventus, Lazio e Genoa assicurerà qualità ed esperienza”.