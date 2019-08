Ufficiale – Brescia, dal Sassuolo arriva in prestito il difensore Magnani

Arriva l’ufficialità di un affare ormai chiuso da diversi giorni: Giangiacomo Magnani è un nuovo giocatore del Brescia, arriva a titolo temporaneo dal Sassuolo. Un giovane difensore dunque giunge alla corte di mister Eugenio Corini, ma già si stava allenando con le Rondinelle a Seefeld, nel ritiro austriaco, dall’inizio di questa settimana. Oggi potrà dunque scendere in campo nel test amichevole contro i turchi dell’Alanyaspor a Worgl, nel caso in cui il mister lo ritenesse opportuno. Il 23enne di Correggio, forte fisicamente, ha accumulato con i neroverdi 19 presenze nello scorso campionato di Serie A. Probabilmente non sarà l’unico arrivo nel reparto arretrato del Brescia, in cerca di rinforzi per affrontare al meglio il campionato del ritorno in massima serie.