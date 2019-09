Ufficiale – Cagliari, Bradaric in prestito all’Hajduk Spalato

E’ terminata, almeno momentaneamente, l’avventura di Filip Bradaric con la maglia del Cagliari. Il centrocampista croato, arrivato in Sardegna nell’estate 2018, passa in prestito all’Haiduk Spalato, club nel quale aveva già giocato dal 2013 fino al gennaio 2015. Una cessione guidata dall’esigenza del giocatore di trovare più spazio, con la concorrenza nel suo ruolo che, visti gli arrivi di Nainggolan, Nandez e Rog, si era fatta particolarmente agguerrita.

Bradaric, nella scorsa stagione, ha collezionato ventisette presenze in campionato e due in Serie A.

COMUNICATO – “Il Cagliari Calcio comunica la cessione del calciatore Filip Bradaric all’Hajduk Spalato in prestito sino al termine della stagione 2019-20.

Nato a Spalato nel 1992, è arrivato nell’Isola nell’estate 2018, dopo aver fatto parte della Croazia vice-campione del Mondo in Russia. Nello scorso campionato ha totalizzato 29 presenze.

Per Bradaric ora un ritorno a casa, proprio nel club in cui è cresciuto, per dare maggiore continuità alle sue prestazioni.

Buona stagione, Filip”.