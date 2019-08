Ufficiale – Cagliari, ecco anche Simeone: ennesimo colpo targato Giulini-Carli

Ancora siamo in attesa dei comunicati ufficiali delle due squadre, ma dal registro della Lega Serie A risulta che è stato depositato il contratto di Giovanni Simeone, nuovo attaccante del Cagliari. Difficilmente ricordiamo un mercato così da parte dei rossoblù, che hanno chiuso già per Olsen (è già in Sardegna) dopo aver acquistato giocatori del calibro di Nainggolan, Nandez e Rog. Il centravanti 24enne arriva in prestito dalla Fiorentina, che ha ceduto dopo una lunga trattativa (molte altre squadre erano interessate all’ispanico-argentino). Anche Simeone è già arrivato in Sardegna, dove ha rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore del club sardo.