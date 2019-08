Ufficiale – Derby County, Rooney nuovo vice allenatore-giocatore

E’ arrivata anche l’ufficialità: Wayne Rooney sarà il nuovo vice allenatore-giocatore del Derby County, formazione di Championship (seconda divisione inglese). L’attaccante, che arriva dal DC United, formazione di Major League Soccer, si unirà ai Rams nel gennaio 2020 e ha trovato con il club un accordo di un anno e mezzo, con un’opzione di estensione fino al 2022.

Per il giocatore si tratta quindi di un ritorno in Inghilterra dopo l’addio dato nella scorsa estate all’Everton, formazione con la quale, nella stagione 2017/2018, ha realizzato 10 reti in 31 presenze in campionato. In precedenza, per lui, ben tredici anni al Manchester United, di cui è il miglior marcatore di sempre in tutte le competizioni ufficiali con i suoi 253 gol.