Ufficiale – Florentin Pogba al Sochaux

Florentin Pogba, fratello maggiore di Paul, riparte dal Sochaux. L’annuncio è arrivato nelle scorse ore con il difensore classe 1990 che ha firmato per il club francese che milita in Ligue 2. Il fratello del più noto centrocampista del Manchester United ed ex Juventus si era svincolato dopo la sua ultima avventura all’Atlanta United nella MLS americana e si aggregherà ufficialmente al club di seconda divisione francese dopo aver effettuato le visite mediche di rito. A comunicarlo è lo stesso Sochaux con un comunicato apparso anche sui canali ufficiali social. Per Pogba dovrebbe essere un contratto triennale con i francesi. Per il fratello dell’ex numero 10 della Juventus si tratta di un ritorno in Francia, dove aveva giocato da giovanissimo con il Sedan-Ardenne e poi con il Saint-Etienne dopo l’esperienza al Celta Vigo sempre nelle giovanili.