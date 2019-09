Ufficiale – Genoa, Hiljemark passa alla Dinamo Mosca

Adesso è arrivata anche l’ufficialità: Oscar Hiljemark lascia il Genoa per approdare alla Dinamo Mosca. Lo svedese si trasferisce in Russia a titolo definitivo, mettendo così fine alla sua esperienza in rossoblu iniziata nel gennaio 2018. A renderlo noto, attraverso un comunicato, la stessa società ligure.

COMUNICATO – “Il Genoa Cricket and Football Club informa di aver formalizzato il trasferimento del centrocampista Oscar Hiljemark alla Dinamo Mosca. Il club ha completato l’iter per la cessione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del nazionale svedese”