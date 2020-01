Ufficiale – Genoa, preso Eriksson

Nuovo arrivo in casa Genoa. I rossoblu hanno prelevato a titolo definitivo dal Goteborg Sebastian Eriksson, centrocampista svedese classe 1989. Il giocatore sarà chiamato a dare il proprio contributo per risollevare le sorti della squadra di Davide Nicola, attualmente ultima in classifica in Serie A.

COMUNICATO – “Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver acquisito da IFK Goteborg, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Sebastian Eriksson (Bralanda, Svezia, 31 gennaio 1989). Il giocatore, che ha svolto in giornata il primo allenamento con i compagni presso il Centro Sportivo Signorini, ha scelto la maglia numero 16”.