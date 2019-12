Ufficiale – Haaland al Borussia Dortmund, Juventus beffata

Clamorosa notizia di mercato. Il Borussia Dortmund, in questi minuti, ha ufficializzato l’acquisto dell’attaccante del Salisburgo Erling Haaland, che nelle scorse ore sembrava ad un passo dalla Juventus. I tedeschi hanno invece beffato la concorrenza dei bianconeri aggiudicanosi le prestazioni del gioiello norvegese, protagonista di una prima parte di stagione sontuosa, con reti a raffica sia in campionato che in Champions League. Il giocatore, che approderà subito in Germania, ha firmato un contratto fino al 2024.